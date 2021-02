“Elu on keeruline, aga mitte looduse pärast, vaid inimesed ajavad selle keeruliseks,” ütles Heino läheneva tähtpäeva eel Saarte Häälele. “Praegu on põhiline teiste vigu otsida, aga see ei vii kusagile. Koostöö on see, mis edasi viib. Aga meil on nagu vanas kooliõpikus olnud valmis “Luik, haug ja vähk” – igaüks kiskus koormat isekülge, aga asi seisis paigal. Nüüd kistakse samamoodi tekki aina enda poole, sest kõigi peale seda lihtsalt ei jätku,” rääkis ta.