Enne hääletust ütles Taavi Rauniste, et volikogu on meeskonnatöö, kus kõik peavad ka vastutust kandma ja kohati tundub talle, et praegune koalitsioon väldib debatte nii komisjonides kui ka volikogus. Rauniste märkis, et valda tuleb võtta tervikuna ja käsitleda piirkondi võrdsetena.