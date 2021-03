Päev varem, 27. veebruaril oli uusi nakatunuid maakonnas kokku 105 – selles kajastuvad Saaremaa valla andmeil mitme päeva testide tulemused. Valdavalt on nakatumised seotud kontaktidega pere- või sõpruskonnas ja töökohal, kuid paljudel juhtudel on nakkuse allikas teadmata või selgitamisel ning seetõttu on oluline, et vältimatud kontaktid saaksid viidud miinimumini. Eestis tervikuna on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 988,88, Saare maakonnas on vastav näit 1708.