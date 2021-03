Negatiivse plusspool: inimesed hoolitsevad korstnate eest

LÕÕRID PUHTAKS: Raul Kurm rõhutab, et korstnapühkimine pole töö, mida ise teha. FOTO: Sander Ilvest / Saarte Hääle arhiiv

Korstnapühkijad nendivad, et inimesed on muutunud hoolsamaks ning lasevad korstnapühkijal töö õigel ajal ära teha, et õnnetusi vältida.