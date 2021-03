Hariduse peaspetsialistiks sai Kelly Erin-Uussaar

Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Urmas Treieli sõnul hakkab uus peaspetsialist tegelema hariduse korraldamise sisulise poolega. Tema ülesandeks on näiteks suhtlemine koolijuhtidega, töö tulemuslikkuse hindamine, asutuste arengukavade koostamise ja sisehindamise tulemustega tegelemine, koolitus ning tunnustus- ja motivatsioonisüsteemiga tegelemine.

Nelja lapse ema Kelly Erin-Uussaar on enda kohta öelnud, et talle meeldib nii õppida kui ka uusi asju kogeda. “See väljakutse tuli minu ellu ootamatult, aga ka õigel ajal. Olen kogu oma elu haridusteemade sees kasvanud ja nüüd on võimalus oma silmaringi veelgi avardada ja panustada valdkonna arengusse.”