Põllumehed saavad 15,8 miljonit eurot erakorralist toetust

Tagaverel tegutseva Rauni ühistu juht Aive Kesküla ütles, et kõik, mis pakutakse, on oluline ja Raunile kulub see väga ära. Covid-19 on Saaremaa Piimatööstuse käekäigule jätnud üsna karmi jälje, mis väljendub ääretult madala piimahinnana. Pikka aega maksti Saaremaa farmidele piimakilo eest vaid 25 senti, mis jääb alla omahinna. Õnneks on olukord samm-sammult paranenud, märtsikuus makstakse siinsetele tootjatele 29 senti.