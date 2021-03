“Süda on rahul,” kinnitas merepäästja Indrek Aavik, kui oli esimese süsti kätte saanud. Tema ei kahelnud enda sõnul hetkekski, kas minna vaktsineerima või mitte. Vaktsiini kõrvalmõjusid merepäästja ei karda. Ta nendib, et võib-olla tõesti ei ole merepäästjatel väljakutseid nii palju, kuid ikkagi on parem olla vaktsineeritud. Endal kindlam tunne.