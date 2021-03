Saarlaste leivad hiidlastega ühte kappi

Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis on selline programm juba olemas. “Meie oma näitajate poolest neist ei erine, seetõttu leidsime, et eelarvekõneluste käigus oleks mõistlik ennast uuesti meelde tuletada ja küsida, ehk õnnestub meie ettevõtjaid sarnaselt aidata,” lausus ta. Toimivate programmialade ettevõtetel on Paenurga kinnitusel hea meel, et neile suudetakse pakkuda rohkemat kui üleriiklikud lahendused ja taotlusvoore kasutatakse väga aktiivselt. Ka saarele oleks vaja ettevõtluse toetusraha, mille jagamise üle saab otsustada kohapeal.