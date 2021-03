Iga abi on teretulnud! Kel soov Robert Virvese ralliteekonda toetada, võib seda teha, kirjutades talle Facebooki või aadressil virvesracing@gmail.com. FOTO: Taneli Niinimäki

Kuu aega tagasi ei olnud kindel, kas noor rallitalent Robert Virves saab tänavu osaleda JWRC-sarjas, mille üks etapp on Rally Estonia, kuna eelarvest oli puudu veel märkimisväärne summa. Eile teatas Virves oma fännilehel rõõmustava uudise, et tiimile on õla alla pannud suurettevõtja Jüri Käo.