Kadri Kanemägi FOTO: Tambet Allik / Saarte Hääle arhiiv

Kadri Kanemägi Leisi noortekeskusest ütles, et keskuse kolmeliikmeline meeskond proovib noortega kokkuleppele jõuda ja kompromissi leida.

Nad on kutsunud punkris käivaid noori läbirääkimistele ja andnud mõista, et praegune olukord on ohtlik ning probleem olemas. Seega tahaksid nad arutada, kuidas edasi minna, ilma et punkri peaks maha lammutama.

“Me mõtlesime, et üleöö punker kopaga maha lammutada on natuke liig, sest seal käib koos väga kirju seltskond, sealhulgas ka need, kes käivad seal lihtsalt sellepärast, et neil pole eriti kuskil mujal olla,” rääkis Kanemägi, kelle sõnul oleks mõistlik noored otsustamisse kaasata.

“Jõuliselt pealelendamine võib anda soovitule hoopis vastupidise tulemuse, sest probleem ei ole tegelikult punker ise, vaid see, mis seal täiskasvanute silme alt ära olles toimub. Kui punker maha lammutada, siis probleem ei kao, nad leiavad lihtsalt uue koha ja teevad ikka seda, mida nad varjatult teha tahavad,” lausus ta.

Kanemägi lisas, et mitte see ei ole taunitav, kui noored tahavad privaatsust ja omaette olemist, kuid tuleb kindlustada, et see toimuks turvaliselt.

“Loodame väga, et kui me pooleteist nädala pärast punkri hoovis kohtume, siis jõuame ka mingi lahenduseni,” avaldas Kadri Kanemägi lootust.

Saarte Hääl kirjutas veebruaris, et kuigi noored on oma punkriga üsna palju vaeva näinud ning seda isegi soojustanud ja sinna küttekeha organiseerinud, näevad kohalikud probleemi selles, et noored seal omapäi tegutsevad ning kogunevad punkrisse pahatihti selleks, et meelemürke tarbida.