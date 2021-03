Saarlaste Ööru pääses Negavati lõppvõistlusele

“Idee tekkis, kuna me kasutame ise taaskasutatud materjalidest tehtud hambaharju ja hakkasime mõtlema, et kas biolagunevaid ka olemas on. Pärast guugeldamist selgus, et pole, vähemalt Eesti tootjate poolt mitte. Kuna olime kuulnud Negavatist, tundus see ideaalne koht, kuhu oma idee esitada,” selgitas Ööru tiimi liige Anni Kuuseok.

Praegu on turul palju bambusest hambaharju, kuid sünteetiliste harjastega, mis looduses ei lagune. Ööru soovib luua 100% biolaguneva hambaharja, mis on toodetud kodumaisest kiiresti taastuvast loodusvarast – pilliroost. Uuenduslikud biolagunevad harjased on aga plaanis välja töötada riitsinusõlist. “Hetkel on idee veel algusjärgus, kuna saime alles teada, et järgmisesse vooru pääsesime. Nüüd hakkame vaikselt uurima, mis võimalused meil on idee elluviimiseks ja arendamiseks,” rääkis Kuuseok.