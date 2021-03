Vald kavandab mehitamata jäätmejaamade rajamist

N-ö robotjäätmejaamad kujutaksid endast ööpäevaringse ligipääsuga piiratud ala, kus on eraldi konteinerid peamiste jäätmeliikide jaoks. Jaama sisenemine toimub ID-kaardi või muu elektroonilise isikutuvastusega. Territoorium on kaetud videovalvega. Kaamera fikseerib autonumbri, seejärel toimub auto kaalumine analoogselt operaatoriga jäätmejaamadega. Vastavalt sellele väljastab süsteem kviitungi ja jäätmete tooja tasub arve kohapeal. Mehitamata jäätmejaamade haldamise võib ühildada keskse, näiteks Kudjape jäätmejaama operaatori ülesannetega.

Jäätmekava eelnõus märgitakse, et jäätmeliigid, mida korraldatud jäätmeveo raames ära anda ei saa, tuleb vastu võtta jäätmejaamades, avalike konteineritega ja/või kogumisringide käigus. Oluline on tagada, et ka edaspidi on jaamades võimalik ära anda kõiki vallas tekkivaid jäätmeliike ning nende äraandmiseks ei peaks elanik või ettevõte neid ise mandrile transportima.