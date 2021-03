Kui seni on Eesti süstinud AstraZeneca vaktsiini üksnes kuni 70-aastastele, sest varasemates vaktsiiniuuringutes polnud vaktsiini mõju või selle puudumist vanemaealistele piisavalt uuritud, siis nüüd, olles tutvunud täiendavate teadusuuringutega, otsustas ka Eesti immunoprofülaktikakomisjon, et alus vanusepiiri kaotamiseks on olemas ning edaspidi võib ka seda vaktsiini süstida kõigile täisealistele, vanusest olenemata.