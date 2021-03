Raamatukogud läksid taas üle kontaktivabale laenutusele

Viimased nädalad on raamatukogutöötajatel olnud väga kiired, sest külastajaid ja laenutajaid käib rekordhulgal. “Ikka selles hirmus, et me päris kinni läheme,” ütles Saare maakonna keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Ivi Veskimäe.