Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud üle 122 000 inimese, neist 50 691 on saanud mõlemad vaktsiinidoosid.

Edward Laane: immuunsus tekib kolme nädalaga

"Inimestele, kes on saanud esimese vaktsiinidoosi, ütlen ma, et see ei tähenda, et täna ja homme oleks nad juba immuunsed ja kõik mured möödas.

Need, kes on saanud kätte oma esimese vaktsiinidoosi, peavad olema ettevaatlikud kolm nädalat. Selleks ajaks on antikehad tekkinud.

Haiglates on ka räägitud, et vaktsiin ei ole ju kunagi 100 protsenti kindel. Ei saa loota, et vaktsineeritul on kaljukindel garantii, et ta sellesse haigusesse üldse ei jää. Aga ülisuur tõenäosus on, et ei jää.

Peame mõtlema, et kui ikkagi märkimisväärne hulk inimestest on immuunsed tänu vaktsiinile või on haiguse läbi põdenud, siis ühel hetkel viiruse levik peatub.

Haigla ravijuht Edward Laane