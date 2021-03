Koroonaaeg pole lugemisleigeid õpilasi raamatute juurde toonud

Saarte Hääl uuris saabuva emakeelepäeva puhul, kas ajaveetmisvõimalusi piiranud ning juba aastapikkuseks veninud koroonaaeg on pannud õpilasi senisest rohkem raamatuid lugema.

Kuressaare gümnaasiumi 12.c klassi õpilane Karita Aunbaum kinnitab, et on koroonaajal tõepoolest varasemast rohkem lugema hakanud. “Just sellepärast, et õppimise kõrvalt oleks midagi muud ka teha – väljas ju käia ei saa,” põhjendab Karita.