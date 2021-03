ABRUKA LEINAB ⟩ Meri nõudis omade seast elu

Saarte Hääle andmeil käivitasid Abruka vabatahtlikud merepäästjad otsinguoperatsiooni kohe, kui said teate, et inimene on kadunud. Teade kaduma läinud 54-aastase kohaliku mehe kohta laekus neile kella 18 paiku reede õhtul. Nimelt pidi mees õhtuse laevaga Abrukalt Kuressaarde tulema, kuid laevale ta ei jõudnud.