Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaiseks valiti taas Mare Kirr

„Viimased kaks nädalat on olnud väga sügav endasse vaatamise aeg, kaalumine siia- ja sinnapoole, kuid lõpuks mõtlesin, et mõned asjad jäid pooleli ja need häirisid. Tahaksin uuesti luua meditsiinigrupi ja selle tööle panna! Uut hoogu andsid ka teadmine, et mina olen ju üksinda, sõltun ainult oma tööst, kodust ära olles ei tee kellelegi liiga, ja loomulikult kõigi teie tunnetamine kõrval – see tunne, et päriselt Saaremaa Naiskodukaitse on elus ja me veel suudame, on lihtsalt nii hea. Esinaise koht ei ole minu jaoks päriselt eesmärk omaette ja ma rõõmuga annan järje noorematele, kuid see tunne, et usutakse, et ma võin veel vajalik olla – see kallutas otsusele veelkord proovida! Loomulikult ainult üheskoos. Ma usun kõigisse teisse!” kinnitas Mare Kirr.