Kahe lapse ema Maria (nimi muudetud) sõnul annab NIPTIFY test südamerahu, et tulevase lapsega on kõik korras. Marial on veel selgelt meeles, kuidas ta oma esimest, praegu juba teismelist last oodates sai arstilt teada, et lapsel on oht sündida Downi sündroomiga. Et olukorras selgust saada, saatis tohter Maria Tallinna looteveeuuringule. Kuna uuringule ei pääsenud päevapealt ja pärast möödus veel paar-kolm nädalat vastuse saamiseni, mäletab Maria seda perioodi kui närvipinget täis aega.