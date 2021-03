Vald pani Pihtla-Talve-Raudtee ringristmiku töösse

Valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Kaarel Tangu sõnul on vallal kindel soov see ristmik korda saada, kuid 200 000-st jääb selleks väheks. “Reaalseks väljaehituseks on vaja kordi rohkem vahendeid,” ütles Tang. Praegu vaadataksegi tema sõnul, kuidas saadud raha projektis kõige paremini ära kasutada. “Mingit kinnitatud ajaraamistikku või tegevusplaani hetkel veel paigas ei ole. Küll aga on vallavalitsusel eraldise realiseerimisega aega kuni järgmise aasta lõpuni,” märkis Tang.