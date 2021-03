Valla ja osavalla vahel puudub infovahetus

Tornimäel on vaja parklat ning osavallakogu arvates oleks kõige mõistlikum lahendus ehitada see Kiriku maaüksusele, mida Eesti apostlik-õigeusu kirik lubaks tasuta kasutada. Kogudus on nõus vabatahtliku töö korras platsilt maha võtma puud ja lammutama vana kiviaia ning kohalik ettevõte on lubanud tuua täitepinnast. Probleem on aga selles, et raha osavallal pole.