Sikassaare tuuleparki kerkivad kasvuhooned

Stacey OÜ soovib algatada Sikassaare küla Uuevälja, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse määramine elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama rajamiseks. Juba praegu töötab alal mitu elektrituulikut ja seal asuvates konteinerites krüptorahakaevandus. Uue planeeringuga soovib arendaja konteinereid juurde panna.

Tiigi kinnistule plaanib Stacey OÜ ehitada kuni kuus aastaringselt kasutatavat tööstuslikku kasvuhoonet põllumajandussaaduste tootmiseks. Kasvuhoonete maksimaalne ehitisealune pind on 2025 m².

Arendaja Rain Pilve oma plaanidest rääkida ei soovi. Vaatamata asjaolule, et tuulikud asuvad avalikus ruumis Kuressaare külje all ja omavad mõju linna vaadetele ja piirkonna miljööväärtusele, keeldub Pilve pidevalt igasugustest selgitustest. Ainus võimalus tema plaanide kohta rohkem teada saada on osaleda edaspidi detailplaneeringu avalikul arutelul.