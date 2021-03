Saare maakonnast on portaalis registreeritud ligi 500 ettevõtjat, kes on keskkonda sisestanud ligi 700 erinevat objekti. Kokku vaadati Saaremaa objekte 2020. aastal 363 000 korda, millest 321 000 olid unikaalsed vaatamised. Statistikas on kokku võetud kõikides keeltes vaatamised, millest 60% olid eestikeelsete lehtede külastused.