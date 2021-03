Ruhnu – merest sündinud ja mõjutatud

Mere mõjutustest tuleneva pehmema kliima poolest on Eesti saared, Ruhnu nende seas, dendroloog-aednik-sordiaretajale ideaalkoht. Seal on võimalik kasvatada taimi, mis Mandri-Eestis üldjuhul ei pruugi hästi õnnestuda. Saaremaal, Kuressaares on teada rikkalikult viljuvaid Kreeka pähklipuid ja saagikaid mooruspuid. Jugapuu ja luuderohi kasvab Saaremaal looduslikult. On aedu, kus luuderohi katab lopsakalt hoonete poolvarjulisi seinu või on moodustanud aastaringselt rohetava vaiba.

Jaamade sordiaretusest on tuntud näiteks ploomisordid `Hiiu sinine`, `Noarootsi punane` ja `Ave`, mille viljad on suured ja mis on üsna talvekindel. Dendroloogiahuviline leiab Ruhnus kasvamas metasekvoia (Metaseguoia glyptostroboides), mille kodumaa on Hiina, kus liik on kaitse all ja rohkelt kasutatav haljastuses. Selle, sügisel okkad langetava okaspuu kasv edeneb hästi just Lääne-Eesti saartel. Mandri-Eestis on ta külmatundlik. Ruhnul kasvava puu kõrgus küündib aga pea üheksa meetrini ning võib arvata, et ta on Eesti üks kõrgemaid.