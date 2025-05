PRESSINÕUKOGU Saarte Hääl rikkus head ajakirjandustava

Perekond Piidivabrik MTÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel on kallutatud ja sisaldab tasakaalustamata ja eksitavat infot.

Kaebaja hinnangul puuduvad artiklis konkreetsed tõendid, mis viitaksid sellele, et arendaja ei ole täitnud oma lepingulisi kohustusi, samuti ei ole viidatud viimase seitsme aasta tegevustele. Kaebaja leiab, et loos domineerivad valla esindajate seisukohad, samas kui Perekond Piidivabrik MTÜ-le ei antud võimalust teemat kommenteerida ning ainus viide arendaja seisukohale pärineb varasematest dokumentidest, mitte otseallikast. Kaebaja arvates sisaldavad artikli pealkiri ja sisu subjektiivseid hinnanguid, mis ei ole selgelt faktidest eristatavad.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artiklis on faktiliselt kirjeldatud Saaremaa vallavolikogu esimehe Jaanus Tamkivi ning abivallavanema Liis Lepiku vastanduvaid seisukohti Piidivabrik MTÜ-ga sõlmitud hoonestusõiguse lepingu osas ning loo eesmärk oli kajastada pigem asjaolu, et vallas ei olda sellel teemal ühel meelel.

Toimetus leiab, et artiklis ei esitatud konkreetseid süüdistusi kaebaja kohta, vaid tõdetakse, et seitsme aasta jooksul ei ole Illiku laiul toimunud arenguid, mida leping oleks eeldanud. Toimetus selgitas, et artikkel keskendub vallavalitsuse enda vastakatele seisukohtadele ega esita uusi asjaolusid, mille kohta ei oleks Piidivabrik juba varem oma seisukohta esitanud. Leht märkis, et pealkirjas esitatud hinnang on selgelt omistatud vallavolikogu esimehele, mitte esitatud faktina.