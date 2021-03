Toidupank jagab Saaremaal üle ühe tonni puu- ja köögivilju

“Rimiga on meil kokkulepe, et saame annetatud puu- ja köögiviljast võtta vajaliku koguse just siis, kui meil tarvis on. Saaremaal lähevad annetuseks saadud puu- ja köögiviljad toidupakkidesse järgmise kolme kuu jooksul. Oleme Rimile väga tänulikud, et nad puudust kannatavatele inimestele nii tervisliku kingituse tegid,” rääkis toidupanga juht Piet Boerefijn.