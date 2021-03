Saaremaal on 80+ vanustest vaktsineeritud 63 protsenti, Eestis tervikuna poole vähem. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles eilsel pressikonverentsil, et saarlased on olnud väga tublid vaktsineerijad. Vaadates 80+ vanuserühma, siis on nii Saaremaa kui ka Hiiumaa siin eesotsas.