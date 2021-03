Saarlased müüvad üha enam metsa internetioksjonitel

Ainuüksi tõsiasi, et mandri ettevõtted võtavad vaevaks oma tehnikaga Saaremaale raiuma tulla, viitab, et mitte alati ei saa siinne metsaomanik kodusaare metsafirmadelt soovitud hinda ja küsitakse pakkumisi ka väina tagant.

Tornator Eesti Lääne-Saaremaa piirkonna metsamajandamise spetsialist Marek Raud ütles, et kui Saaremaa metsafirmad pakuksid tõesti metsa eest püsivalt 20–30 protsenti madalamat hinda, siis poleks kohalikel ettevõtetel enam ammuilma tööd. “Nad oleks pillid kotti pakkinud ja ainult mandri metsafirmad siin tegutsekski,” sõnas Raud. Samas möönis ta, et internetioksjonite võitjateks on sageli tõepoolest mandrifirmad.