Eile vallavolikogu istungil tehtud avalduses märgitakse, et tegemist on mastaapsete rikkumistega valla juhtimises, mille eest tuleb vastutada. Pöördumise ajendiks on hiljuti valla spordi- ja kultuuriosakonnas toimepandud rikkumised, mille avastas valla sisekontrolör Ülle Tänav ning mis on põhjustanud osakonna juhi Aarne Põlluääre ja peaspetsialist Rasmus Tüütsi lahkumise.