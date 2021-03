Ametikoolis algab kevadine vastuvõtt

“Ükskord me võidame selle viiruse niikuinii ja siis saavad kevadisel vastuvõtul kooli astunud rahulikult tegeleda muude toimetustega, teades, et neil on sügiseks koht ametikoolis kindlustatud,” rääkis ametikooli direktor Neeme Rand. Sisseastumisavaldusi saab esitada kõikidele kutsekeskhariduse erialadele päevases õppes ja ka kuuele erialale tsükliõppes.