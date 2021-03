Jalgrattakauplus Bivarix Kuressaares on koht, kus lisaks rataste müügile neid ka parandatakse. Kaupluse omaniku Riho Räime sõnul käib see töö edasi ka praegusel koroonapiirangute ajal. Pood on klientidele küll suletud, ent ukselt võib leida sildi telefoninumbriga.