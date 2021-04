Vanalinna uus kaitsekord jõuab avalikkuseni sügisel

Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik Kaarel Truu ütles Saarte Häälele, et pärast viimast kaitsekorda käsitlevat avalikku üritust on amet kohtunud kohalike arhitektidega ning eeloleval nädalal arutab hoonetele määratud kaitsekategooriate ettepanekuid Eesti arhitektide liidu esindajatega.

Kevadel on Truu sõnul tarvis teha veel viimased välitööd – vaadata üle hooned, mis asuvad piirkondades, kus praegu on muinsuskaitseala kaitsevöönd, ent kuhu tulevikus peaks laienema muinsuskaitseala. Lisaks on põhimõtteliselt plaanis külastada kõiki A- ehk kõrgema kategooria ettepaneku saanud hooneid. “See töö eeldab muu hulgas hoonetesse sisenemist ning seda mõjutab ka viiruse levik ja piirangud. Praegu ei tundu sedalaadi külastuste kavandamine kohane,” nentis Truu.