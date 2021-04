Meri nõudis 62-aastase mehe elu

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et 62-aastane mees oli tõenäoliselt reedel läinud merre kalavõrke kontrollima, kuid koju tagasi ei tulnud. Laupäeva päeval leiti mees veest surnuna. Surma põhjuse selgitab välja kohtuarstlik ekspertiis.

Seega on meri nõudnud sel aastal juba teise ohvri. 12. märtsil teatati merevalvekeskusele, et Abrukal on kadunud kohaliku turismitalu pidaja Art Sbitnev, kes plaanis minna veest võrke välja võtma. Kohalikud ja Saaremaa vabatahtlikud merepäästjad asusid meest otsima ning kella 20 paiku leiti Abruka mees kalda lähedalt veest surnuna.