Möödunud aasta on pakkunud peredele suuri väljakutseid. Kodudest on saanud koolid, lasteaiad ja huviringid ning pea iga lapsevanem on teinud täiskohaga lisatööd õpetaja, treeneri või juhendajana. Samas on see aasta kinkinud rohkelt võimalusi perekeskselt aega veeta ja üksteise jaoks olemas olla.