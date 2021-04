OPTIMISTLIK: Eile vaktsiini saanud Urmas tõdes, et igatseb oma lapselapsi ning tunneb end pisut kindlamalt nüüd, mil vaktsiinisüst tehtud.

OPTIMISTLIK: Eile vaktsiini saanud Urmas tõdes, et igatseb oma lapselapsi ning tunneb end pisut kindlamalt nüüd, mil vaktsiinisüst tehtud. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

GRAAFIKUD ⟩ Saaremaal on üle 60-aastastest vaktsineeritud 63 protsenti

Saare maakonna 60+ vanuses elanikest on tänaseks vähemalt ühe koroonaviiruse vastase vaktsiinisüsti saanud 5904 inimest ehk 63,3 protsenti sellest vanusegrupist.

Selle tulemusega on Saare maakond Eestis esikohal.Veidi vähem on 60-aastaseid ja vanemaid inimesi protsentaalselt kaitsepoogitud Hiiumaal (61,1 protsenti) ja Läänemaal (57,2 %) Madalaim on vaktsineeritute protsent Ida-Virus - vaid 20,6.

Eilse päeva jooksul tehti Eestis kokku 12 919 kaitsesüsti, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv.

Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud 248 237 inimest, neist 73 306 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Üle 70-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 48 protsenti.

„Lähinädalatel jätkub COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine perearstide juures. Praegusest kriisist väljumiseks on esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega võimalikult kiiresti COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid ehk üle 70-aastaseid ning teatud diagnooside ja haigustega inimesi, kes võivad põdeda COVID-19 haigust väga raskelt ja vajada haiglaravi,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Tunnustan tervisevaldkonda ja tervishoiutöötajaid, kes praeguses kriitilises olukorras on teinud suuri pingutusi, et saaksime vaktsineerimisega võimalikult paljudele inimestele COVID-19 haiguse eest kaitset pakkuda.“

Üle 80-aastastest inimestest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 49% üle Eesti ja kaheksas maakonnas ca 60% või rohkem.

Kõige kõrgem on üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga Saaremaal ja Hiiumaal (72%), Raplamaal 68%, Läänemaal 66%, Järvamaal 64%, Viljandimaal 59%, Jõgevamaal 58%, Tartumaal 57%.

Kõigist üle 70-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 48 protsenti. Üle 70-aastaste hõlmatus on kasvamas ka Ida-Virumaal, kus on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud iga neljas üle 70-aastane.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon uuendas 5. aprillil AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamise soovitusi. Komisjon soovitab juba alustatud AstraZeneca vaktsiinikuurid kindlasti kokkulepitud ajal 2. doosiga lõpuni teha.

Kuni uute andmete laekumiseni soovitab komisjon jätkuvalt alustada uusi AstraZenecaga vaktsineerimisi üle 60-aastastel inimestel. Olemasolevate andmete alusel on AstraZeneca vaktsiin vanemaealistel kasutamiseks ohutu ja tõhus.

Andmed erinevatest riikidest näitavad AstraZeneca vaktsiini väga kõrget efektiivsust vanemaealistel, samuti on esinenud vanemaealistel oluliselt vähem vaktsiiniga seotud kõrvaltoimeid.