SAARTE VÄIKETOOTJAD Magusamaks seab meie äri küsimärgi alla

Seitse aastat Hiiumaal mahlasid, siirupeid ja glögi tootnud Dagö Berry jaoks on suurim probleem teadmatus. Kui suurtootjatel on tööjõudu, kes suudab seaduseelnõudest läbi närida ja ministeeriumitega kaasa rääkida, siis väiketootjatel sellist luksust pole. “Väiketootjaid pole keegi magusa joogi maksust teavitanud ega kaasanud. Alustama peaks selgitustööst, mida see maks õigupoolest tähendab,” ütles ettevõtte juht Marge Soosalu.

Senised seitse tootmisaastat on läinud Dagö Berry jaoks kenasti - iga aasta proovitakse müüki tõsta 15%, kuid uus maks seab teekonna küsimärgi alla. Ettevõte on ise hinnanud, et nende toodetest pea 60% sisaldavad piisavalt suhkrut, et kuuluda maksu alla.