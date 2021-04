Riigimetsa istutatakse üle 600 000 taime

Eestis kokku pannakse sel aastal riigimetsas mulda rekordarv ehk 24 miljonit taime, mida on miljoni võrra rohkem kui mullu. Kõik taimed on kasvatatud RMK taimlates. Mändi istutatakse 11 miljonit, kuuske 10,3 miljonit, kaske 2,4 miljonit ja sangleppa 190 000. RMK investeerib uue metsa rajamisse ja noore metsa kasvatamisse kokku rekordilise summa – 20,3 miljonit eurot.

Kuivõrd enamik taimi istutatakse käsitsi, pakub metsaistutamise hooaeg lisaks RMK töötajatele tööd 1700 inimesele. Tööjõud on juba olemas – kolmandik töötegijaist on RMK raietöölised ja ülejäänud riigihankega leitud lepingupartnerid, keda on kokku üle 120. Avalikkusele mõeldud metsaistutuse talgupäevi tänavu ei toimu.