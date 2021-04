Kasvutrendis elektroonikatööstust pidurdab juppide puudus

Elektroonikatööstustel üks silm nutab ja teine naerab: ühelt poolt on kriis materjalide osas, kuid nõudlus lõpptoodangu järele kasvab. Hetkel päästab veel laovaru, kuid tulevik võib olla üsna tume.

“Nõudlus elektroonikakomponentide järele kasvas hüppeliselt ja turg osteti näiteks mikroprotsessoritest tühjaks sisuliselt päevadega. Täna on komponentide hinnad kohati 20-kordsed ja tarneajad ületavad aastat,” kirjeldab olukorda Ouman Estonia juht Erik Keerberg ja lisab, et igav ei ole. Läbi suurte pingutuste on Ouman suutnud hankida kriitilise varu komponente ja tehas töötab näiliste tõrgeteta.