Saaremaal saab sel aastal tolmuvabaks 50 km kruusateid

Saaremaa vallas on 2021. aasta teede investeeringuteks ette nähtud 3,8 miljonit eurot. Suur osa rahastusest on kavandatud Kuressaare linna, sealjuures Aia tänava läbimurde (ca 1,96 miljonit eurot) ja riigigümnaasiumi piirkonna arenduseks (ca 480 000 eurot). Üle Saaremaa on uute tolmuvabade katete rajamiseks ning mustkatete korduspindamiseks ja kruuskatete uuendamiseks kavandatud 1,55 miljonit eurot – summale lisandub veel teehoiuraha hööveldamiseks, tolmutõrjeks, mustkatte aukude parandamiseks jms 226 000 euro ulatuses.