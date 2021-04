GALERII ⟩ Mündid kinnitavad linna vanima hoone leidmist

Kaks Riia vabalinna 1570. aastatest pärinevat münti leidis arheoloog Garel Püüa hoone keldripõranda alt eile pärastlõunal. Nädala alguses sattus tal abiks olnud Taniel Vares kahele samasugusele mündile ka hoone läheduses, kuid neid majaga seostada ja seeläbi ka hoonet dateerida Püüa siis veel ei söandanud. Eilne leid annab tema sõnul kinnitust, et maja pärineb 16. sajandist, mis teeb sellest Kuressaare linna kõige vanema hoone.

Tegu on umbes kümne meetri pikkuse ja kuue meetri laiuse ehitisega, mille krundipoolses otsas paikneb 80 sentimeetri kõrgune poolkelder mõõtudega kolm korda kolm meetrit. Hoone tänavapoolse osa moodustab suurem eluruum. Sellise lahendusega majad on Püüa sõnul üsna tavalised, neid on leitud näiteks Haapsalus.