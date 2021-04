Ellex Raidla hinnangul ei pea KG riigigümnaasiumisse lahkuvaid õpetajaid koondama

Vandeadvokaadid Hanna Pahk ja Arne Ots tõdesid, et kõigi kõnealuste õpetajate töölepingud on sarnased: õpetajad on nn aineõpetajad, mitte seotud konkreetse klassiga. See aga tähendab, et nad võivad anda oma õppeainet nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Samuti tõdes advokaadibüroo, et töölepingud on sõlmitud määramata ajaks.