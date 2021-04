Muhu saarel ollakse jätkuvalt kimpus metssigadega, vaatamata sellele, et neid lasti eelmisel hooajal 741. Muhu jahiseltsi aseesimees Aarne Jõgi ütles Vikerraadio “Muhu uudistes”, et sigade arvukuse üks põhjus on puudus pakaselistest talvedest, mis põrsaste seas loodusliku valiku teeksid. Teisalt tõdes ta, et kuna sigade veresugulus on läinud juba liiga suureks, hakkab see põrsaste arvu pesakonnas piirama.