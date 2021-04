Terviseamet soovib avalike supluskohtade vee pidevat kontrollimist

Terviseameti Lääne regionaalosakonna Saaremaa inspektor Urve Raag märkis vallale saadetud kirjas, et avalikult kasutatavad supluskohad peavad olema suplejatele ohutud.

Selleks tuleb need korrastada, teostada suplusvee seiret, hinnata vee kvaliteeti, sh võimalike reostuste ja potentsiaalselt toksiliste sinivetikate esinemist rannas, ning teavitada veekvaliteedist supluskoha kasutajaid.

Terviseametile teadaoleva info põhjal on Saaremaa vallas Jõiste, Tuhkana, Illiku ja veel mitmed supluskohad, mis on korrastatud ning randa on rajatud puhkamist soodustavad rajatised ja atraktsioonid, samuti välikäimlad, WC, dušš, riietuskabiinid ja pingid.