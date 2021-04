Laupäeva õhtul rammis sõiduauto Kuressaare kesklinnas kõveraks Lossi ja Lasteaia tänava nurgal seisva laternaposti. Saarte Hääle andmeil tagurdas postile otsa Ameerika päritolu auto, mille juht püüdis oma tuttavate eest põgeneda. Väidetavalt olid need teda oma autoga taga ajanud seaduserikkumise eest. Politsei kinnitab, et intsidendil oli ka eellugu, kuid sellest on uurimise tõttu veel vara rääkida.