54. Saaremaa ralli toob linnakatse tagasi

“Kui jumal annab ja koroona meid rahule jätab, tuleb seekordne Saaremaa ralli samasugune, nagu need olid enne eelmist sügist,” ütles Saaremaa ralli direktor Villi Pihl. Tema sõnul tähendaks see, et publiku arvule tänavu piiranguid ei seataks. Samuti on taas kavas korraldada Kuressaare linnakatse, mis mullu koroonapandeemia tõttu ära jäi.