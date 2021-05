Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

FOTO: Pöide pruulikoda

Gluteenivaba õlu võib kõlada jahmatavalt vastuolulisena, kuna traditsiooniline õlu saab oma maitse gluteenirikastest teradest nagu nisu või oder. Gluteenivaba õlu on piiranguteta õlu kõigile täiskasvanutele, kes kannatavad gluteenitundlikkuse all või üritavad oma tervise huvides gluteeni vähem tarbida.

Gluteenivaba õlu saadakse, kui kasutada õlle kääritamisel spetsiaalset ensüümi, mis lõhustab gluteenivalgu nii, et see muutub ohutuks. Seadusega on lubatud nimetada gluteenivabaks ka neid tooteid, mille gluteenisisaldus ei ületa 20 mg kilogrammi kohta.

Pöide pruulmeistrid nuputasid pikalt, mida kasutada alternatiivse toorainena tavapäraste odralinnaste asemel, et saavutada toode, mida saaksid tarbida ka need inimesed, kellel on gluteenitundlikkus. Selleks põhikomponendiks sai valitud kikerhernes, mis on hummusesõprade toidu põhiline tooraine.

Türgis kasvatati kikerherneid juba umbes 10 000 aastat tagasi. Araabiamaades tähendabki hummus tõlkes kikerhernest.

Hummus on olnud pikalt Lähis-Ida toidukultuuri osaks. Aga mis teeb selle siis nii eriliseks?

- Kõrge taimse proteiini sisaldus;

- madal kalorsus;

- kõrge kiudainete sisaldus ehk hoiab kõhu täis ning toetab head mikrofloorat;

- oliiviõlis on palju antioksüdante ning sellel on põletikuvastased omadused;

- madal gluteenitase võib aidata alandada veresuhkru taset;

- kasulik südame tervisele;

- gluteeni-, pähkli- ja piimavaba;

- kõrge mangaani-, vase-, folaatide, magneesiumi- ja rauasisaldusega.

Gluteenivaba kikerherneõlu Hernesaks on filtreerimata kerge 3,5% alkoholi sisaldav jook, mida iseloomustab mõnus humalane maitse ja hummuslik magusus. Lager-tüüpi õllena on ta kergesti joodav ning hea suvine janukustutaja. Välimuselt meenutab Hernesaks oma hägususega nisuõlut, mis on tingitud kikerherne jahususest.

Õlle kõrvale on Eestis ikka laul kõlanud ja seetõttu on see õlu tulenevalt oma nimest Hernesaks pühendatud meie laulutaadile Gustav Ernesaksale.