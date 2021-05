Ivo Linna hääl tervitab laevareisijaid nüüd ka muhu keeles

Olgugi et suur osa reisijatest liigub edasi Saaremaale, valiti teadete jaoks just muhu keel, sest parvlaev sildub Kuivastus ehk Muhus. Ka Hiiumaa liini parvlaevadel on laevateated juba veidi aega olnud teiste keelte kõrval ka hiiukeelsed. Triin Rum nentis, et see on nii kohalikele kui ka külastajatele palju rõõmu valmistanud.