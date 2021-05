Omanik teeb staadioni kõrval oma maad kenamaks

Kuressaare linnastaadioni vastas asuva kinnistu Staadioni 5 omanik Asko Pohla ütles, et käimasolevate tööde eesmärk on kinnistu lihtsalt korrastada, et see näeks linnapildis nägusam välja. Kuna krundil kasvanud võsa kohta tehti juba varem märkusi, siis võeti võsa maha. Krundi korrastamiseks toodi sinna ka liivasegust täitepinnast, rääkis Pohla.