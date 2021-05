Kuressaare ametikool loodab sügisel avada suurema restorani

Ametikooli haldusjuhi Arvo Kereme sõnul on ümberehituse eesmärk laiendada restoraniosa praeguse kohviku arvelt, et tekiks selge ruumilahendusega toitlustusala ning õpilastele mõeldud koht, kus vaheaegadel lisaks lõunatamisele puhata ja suhelda.

“Täna on meie 700-pealisest õpilaste hulgast põhikoolijärgseid õpilasi jäänud ainult kolmesaja ümber, ülejäänud on kõik täiskasvanud,” tõdes Kereme. “See tähendab, et sellisel kujul nii suurt ruumi pole õpilastele enam vaja. Küll aga on tarvis suuremat restorani.”