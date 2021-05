FOTO: Pöide pruulikoda

Aastail 1825–1829 töötas pime prantslane Louis Braille välja reljeefsetel punktikombinatsioonidel põhineva sõrmedega loetava punktkirja ehk Braille kirja. Punktkiri on rahvusvaheline. Tähed ja kirjavahemärgid koosnevad reljeefsetest punktikombinatsioonidest. Need on nii suured, et mahuvad sõrme alla.

Pöide Pruulikoda on esimene Eesti ettevõte, kes lisas oma toote etiketile punktkirja.

FOTO: Pöide pruulikoda

Pöide Pruulikoja pruulmeister Harald Sumberg ütles, et kuna Pöide PAUS on viimase paari aastaga kasvanud Pöide Pruulikoja enim müüdud tooteks, siis tundus huvitav ja ambitsioonikas idee anda sellele tootele lisandväärtus nägemispuudega inimeste probleemi lahendusega.

See lahendus pöörab tähelepanu nägemispuudega inimeste probleemile kaubavalikuga tutvumisel kaubanduskeskuses ning annab igale inimesele võimaluse tutvuda punktkirjaga ja panna ennast korraks nägemispuudega inimese igapäevasesse olukorda.

FOTO: Pöide pruulikoda

Uue sildiga tutvunud Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin oli sellisest lähenemisest vaimustuses ja ütles: "Ligipääsetavus erinevatele toodetele on tohutult oluline. Kõik on harjunud leidma õiget pakki piima või õllepudelit, vaadates silte riiulil, ent nägemispuudega inimene seda teha ei saa. Pöide Pruulikoja idee lisada oma õllepudelitele punktkirjas info on seega ütlemata teretulnud, kuna annab võimaluse valida sama kujuga, kuid erineva sisuga õllepudelite seast just selle joogi, mida soovitakse. Eesti Pimedate Liit tunnustab Pöide Pruulikoda avatud mõtlemise eest ning selle eest, et oma kliendina nähakse tõepoolest kõiki inimesi, mitte vaid Harju keskmist õllejoojat.

FOTO: Pöide pruulikoda

Loodame, et Pöidest võtavad eeskuju ka teised tootjad, pakkudes nägemispuudega inimestele võimalust nende tooteid iseseisvalt teistest eristada."

Pöide Paus on filtreerimata klassikaline saare moodi pruulitud pilsner-tüüpi õlu, mis on kerge kehaga ja parajalt humalane. Pöide Pausi alkoholisisaldus on 4,5%.

FOTO: Pöide pruulikoda